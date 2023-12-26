Суд Москвы приговорил следившего за журналистом Коцем к одному году колонии

Обвиняемый Леонид Гутаров скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 28-летнего Леонида Гутарова, который собирал информацию о журналисте Александре Коце, к одному году с отбыванием в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Приговором суда Леониду Гутарову назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. "Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - добавили в главке.

По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста. Также фигурант под надуманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику с помощью мессенджера Telegram. Мужчина признал вину.