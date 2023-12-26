В Архангельске экс-руководителей энергокомпаний осудили за злоупотребление полномочиями

Бывший гендиректор генерирующей компании "ТГК-2" Надежда Пинигина и экс-руководитель "АрхоблЭнерго" Валерий Заикин получили 5 лет и 4,5 года колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Архангельске вынес приговор бывшему гендиректору генерирующей компании "ТГК-2" Надежде Пинигиной и экс-руководителю "АрхоблЭнерго" Валерию Заикину по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в суде.

"Приговором суда Пинигиной Н. И. назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима. Заикину В. А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сообщили ТАСС.

Пинигина и Заикин признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также ч. 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 199.2, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Помимо лишения свободы, они не смогут заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в АО, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, на срок 2 года, а также оштрафованы на 600 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда у бывшего руководителя ПАО "ТГК-2" в доход государства конфисковали 305 млн рублей и квартиру в Москве.

По данным прокуратуры, Пинигина и Заикин в течение трех лет, нарушив законодательство о закупках, заключали контракты на поставку топлива для нужд АО "АрхоблЭнерго" по завышенной стоимости с ПАО "ТГК-2" и ООО "ТЭК". Они ненадлежащим образом исполняли условия договора передачи ПАО "ТГК-2" полномочий единоличного исполнительного органа АО "АрхоблЭнерго", в результате чего последнее заплатило контрагентам, банкам и в бюджет значительные штрафы, пени и пошлины, тем самым "дестабилизировав деятельность АО "АрхоблЭнерго" с целью его банкротства и захвата имущества, принадлежащего Архангельской области. "Это привело к созданию угрозы энергетической безопасности региона, а также к причинению АО "АрхоблЭнерго" и областному бюджету материального ущерба в размере свыше 150 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.

Кроме этого, фигуранты вывели около 18 млн рублей АО "АрхоблЭнерго" из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами и не уплатили в бюджетную систему РФ налог на доходы физлиц - около 32 млн рублей. Также к совершению преступления они склонили заместителя председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области, которая предоставила в распоряжение сотрудников ПАО "ТГК-2" и АО "АрхоблЭнерго" служебные документы и внесла в акт проверки ложные сведения об отсутствии нарушений в АО "АрхоблЭнерго".

В суде было доказано, что гендиректор ПАО "ТГК-2", являясь бенефициарным владельцем ООО "ТЭК", легализовала около 380 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений. Это средства были потрачены на приобретение элитной недвижимости и автомобилей.