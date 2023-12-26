МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида

Они, будучи действующими офицером Росгвардии и военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Это следует из базы розыска ведомства.

"Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду, разыскиваемую также по уголовной статье.

Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов.