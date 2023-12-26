В Подмосковье дорожный конфликт на трассе закончился стрельбой

Один из участников конфликта попытался скрыться, но был задержан

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Конфликт между водителями на трассе в Подмосковье закончился стрельбой, после чего один из участников попытался скрыться, но был задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 25-м км автодороги М-2 "Крым". "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники московской Госавтоинспекции остановили правонарушителя, после чего он был задержан и доставлен в территориальный отдел. "Им оказался житель города Протвино 2001 года рождения, у которого изъят охолощенный пистолет. В результате инцидента пострадавших нет", - добавили в главке.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.