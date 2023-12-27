В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмособытие зафиксировали примерно в 15 км от острова Рейнеке

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 недалеко от острова Рейнеке, который является частью Владивостокской агломерации.

"Магнитуда 4,6. Координаты 42.79N, 131.806E, глубина 519,2 км", - говорится на сайте сейсмологического сервиса Eqalert.

Судя по данным, толчок ощущался в море, примерно в 15 км от острова. Сам Рейнеке является популярным местом отдыха среди жителей Владивостока. Туда добираются в том числе и зимой. Несмотря на то, что в холодное время года поток отдыхающих закономерно уменьшается, остров остается востребованным местом для отдыха на природе круглый год.