В Магаданской области выявили кражу муниципального имущества на 2,2 млн рублей

Предметами хищения стала крупная техника

ТАСС, 27 декабря. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту хищения муниципального имущества в крупном размере. Сумма ущерба от кражи техники в МУП "Коммунальная энергетика" на территории Северо-Эвенского района Магаданской области составила более 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"С декабря 2021 года в отношении предприятия проводятся процедуры банкротства. В период конкурсного производства установлено, что часть муниципального имущества, вверенного МУП "Комэнерго", похищена. Размер ущерба составляет более 2,2 млн рублей", - сообщает ведомство.

Там добавили, что предметами хищения стала крупная техника. В период с марта 2015 года по декабрь 2016 года органом местного самоуправления ресурсоснабжающей организации в оперативное управление переданы трубы, насосы, бульдозер, дизельная электростанция и другая техника.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело.