Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за взятку в 19 млн рублей

Мера пресечения будет действовать до 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя СК РФ и избрать Маковскому Е. В., обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там добавили, что по делу также арестован сообщник главы НИИ, безработный житель Иркутска Игорь Рудых. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Маковский пытался получить через Рудых от генерального директора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и ФГУП СПбНИИВС. Эти оглашения предусматривали продолжение поставки вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции.

"Иссерс С. В. обратился с заявлением о преступлении в правоохранительные органы, после чего 18.12.2023 в офисе ООО "Русбиофарм" по адресу: город Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, к. 1, действуя добровольно, под контролем сотрудников правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" передал часть взятки Рудых И. А., а также муляжи денежных средств в сумме 7,9 млн рублей, а в общей сумме выдаваемых за 8 млн рублей", - сказано в постановлении об аресте Рудых. Там отмечается, что последний собирался после отдать эти деньги Маковскому Е. В., "имеющему реальную возможность прекратить сотрудничество между ФГУП СПбНИИВС ФМБА России и ООО "Русбиофарм". Согласна материалам дела, общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить у Иссерса, составляла 19 млн 250 тыс. рублей. Однако после передачи им первой партии денег и муляжа оба были задержаны, а впоследствии арестованы.

При этом и Маковский, и Рудых против своего ареста возражали. При этом посредник имеет непогашенную судимость: в 2017 году он был осужден Дорогомиловским судом Москвы на срок шесть лет и шесть месяцев за убийство.

Вакцина "Конвасэл" была разработана СПбНИИВС для профилактики COVID-19 в 2021-2022 годах. Она была официально зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года.