В Красноярском крае нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед на снегоходе

Поиски второго мужчины продолжаются

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Найдено тело одного из двух мужчин-рыбаков, пропавших в Бирилюсском районе Красноярского края, после того как они провалились под лед на снегоходе. Об этом сообщило агентство по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края.

"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают поиски двух мужчин, которые на снегоходе провалились под лед и утонули на реке Мендель в Бирилюсском районе. За прошедшие сутки было выполнено 12 водолазных спусков, обследовано 2 тыс. кв. м дна. Найдено тело мужчины 1989 года рождения, передано сотрудникам МВД", - говорится в сообщении.

В конце декабря шестеро жителей рыбаков поехали на снегоходах в местность недалеко от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Поздним вечером трое мужчин решили проверить снасти. На двух снегоходах они направились к реке Мендель и, проезжая по льду, один из снегоходов, на котором ехали двое мужчин, провалился в полынью. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту исчезновения двух рыбаков.