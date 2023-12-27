В Приморье пресекли попытку сбыта шкуры амурского тигра

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии приморского ГУФСИН пресекли попытку продажи шкуры амурского тигра. Об этом сообщил ТАСС сотрудник силового ведомства.

"25 декабря в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при содействии приморского ГУФСИН пресечена попытка продажи двумя неоднократно судимыми жителями села Воздвиженка шкуры амурского тигра. Стоимость "товара" оценена продавцами в 1 млн рублей", - сообщил ТАСС сотрудник ведомства.

АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" проведены исследования частей убитого краснокнижного животного.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет и крупного денежного штрафа.