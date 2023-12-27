В Ижевске в многоквартирном доме взорвался газ

Пострадал один человек

ТАСС, 27 декабря. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Ижевске, пострадал 19-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

"В шестом часу утра (около 05:00 мск) поступило сообщение о хлопке в многоквартирном жилом доме по ул. Воровского в Ижевске. По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадал молодой человек 2004 года рождения, он госпитализирован. В ликвидации последствий принимали участие 20 человек и 8 единиц техники.

Как сообщил в своем Telegram-канале первый замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, молодой человек получил ожоги лица, рук и поясницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.