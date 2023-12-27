Суд признал "голую вечеринку" в "Мутаборе" пропагандой гомосексуальных отношений

Лефортовский суд Москвы также арестовал на 15 суток рэпера Николая Васильева, который участвовал в этом мероприятии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суд счел, что так называемая голая вечеринка в московском клубе "Мутабор" была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сказано в решении Лефортовского суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), арестованного на 15 суток после участия в этом мероприятии.

"Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет", - сказано в тексте постановления об аресте артиста, с которым ознакомился ТАСС.

Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток за участие в этом мероприятии. Он признан также виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Как установил суд, рэпер в ходе вечеринки нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сказано в решении суда, сам Васильев признал вину в содеянном частично. "Он признал, что находился в клубе "Мутабор" на тематической вечеринке, практически в обнаженном виде, как того требовал дресс-код. Однако он согласия на видеосъемку не давал и не распространял в сети интернет видео тематического содержания", - говорится в постановлении.

В ночь на 21 декабря в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.