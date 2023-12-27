МО РФ сообщило об уничтожении двух дронов над Белгородской и Ростовской областями

Как уточнили в ведомстве, их сбили средства ПВО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО РФ за ночь сбили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", - сообщили в ведомстве.