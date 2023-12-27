В Австралии в результате шторма погибли не менее девяти человек

По информации портала 9News, в частности, среди жертв была 46-летняя женщина, которую потоком воды унесло в канализацию в городе Гимпи

СИДНЕЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Минимум девять человек погибли из-за мощного шторма, обрушившегося на Австралию. Об этом сообщает местный новостной портал 9News.

Отмечается, в частности, что среди жертв стихии 46-летняя женщина, которую потоком воды унесло в канализацию в городе Гимпи, штат Квинсленд. Еще три человека погибли в результате крушения моторной яхты. Прогулочное судно, ну борту которого находились 11 человек, перевернулось неподалеку от столицы штата города Брисбан. Местная полиция указала, что из воды удалось спасти восемь человек, тела трех были найдены позже.

9News также сообщает о жертвах в штате Виктория на юге страны, где мужчина был придавлен упавшим деревом, а одна женщина погибла из-за наводнения в палаточном лагере неподалеку от города Бакан.

Мощный шторм, который сопровождался градом и ливнем, обрушился на штат Квинсленд в ночь на вторник. Сообщалось также о наводнениях в штате Виктория. Порывы ветра, согласно приведенным данным государственного бюро метеорологии Австралии, достигали почти 30 м/с.