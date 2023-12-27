Обвинение запросило более девяти лет для экс-прокурора Новосибирской области

Владимира Фалилеева обвиняют в получении взятки в размере 11 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Гособвинение запросило девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима для бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Антонина Бартенева.

"Прокурор попросил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Мы будем выступать 10 января, приведем свой анализ доказательств и выскажем мнение по тезисам прокурора. Еще штраф запросил прокурор, и просил лишить классного чина государственного советника юстиции 2-го класса", - сообщила она.

Судебный процесс над экс-прокурором начался в октябре. Согласно данным, представленным органами предварительного следствия, Фалилеев обвиняется в получении взятки в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Сам Фалилеев в суде вину не признал.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства. В феврале 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. Как сообщали в правоохранительных органах, экс-прокурор и его заместитель получали взятки за покровительство и уход от проверок.