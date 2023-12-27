В Белгородской области за сутки зафиксировали более 80 прилетов со стороны ВСУ

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 80 боеприпасов, а также совершили несколько атак с помощью беспилотников. В результате действий ВСУ повреждены три дома и ЛЭП, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущено 7 минометных снарядов. Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении. Из миномета обстреляли село Рождественка - установлено 4 прилета. Никто не пострадал. В двух домовладениях осколками снаряда выбиты окна, повреждена линия электроснабжения. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал он.

Также по окраине села Сподарюшино Грайворонского округа 26 декабря ВСУ выпустили 38 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Пороз - 4 и 3 минометных снаряда соответственно.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 12 минометных снарядов. Также в Щетиновке зафиксирована атака двумя дронами-камикадзе.

В Валуйском округе 26 декабря под минометный обстрел попало село Нижние Мельницы - установлено два прилета. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано восемь гранатометных прилетов.

В Краснояружском районе около села Репяховка системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле. В Шебекинском округе по хутору Марьино ВСУ выпустили один минометный снаряд. "Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.