В Кемерове задержали подростка, убившего ровесника в драке в общежитии

В результате конфликта пострадали два человека

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Семнадцатилетнего подростка задержали после драки в общежитии в Кемерове, где убили несовершеннолетнего и еще двоих ранили. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В Кемеровской области - Кузбассе по подозрению в убийстве подростка и причинении ножевых ранений двум несовершеннолетним задержан 17-летний парень. По версии следствия, в ночь на 26 декабря фигурант, находясь в помещении одного из общежитий Центрального района областного центра, в ходе возникшего по малозначительному поводу конфликта, участниками которого явились семь граждан Российской Федерации, причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ранения получили двое подростков 14 и 17 лет. Они госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Возбуждено уголовное дело п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). В настоящее время решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании ему меры пресечения.