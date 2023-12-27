В Новосибирске задержали подозреваемого в насилии над семилетней девочкой

В ближайшее время СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска задержан 46-летний житель города Новосибирска, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ сообщили о том, что в Октябрьском районе Новосибирска мужчина изнасиловал семилетнюю девочку, которую он уговорил пойти с ним, встретив на улице.