В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену

Феликс Елисеев признал вину и заключил досудебное соглашение

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева из Липецкой области, признав его виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Елисеев признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

"Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Собеседница агентства также добавила, что приговор не вступил в законную силу, решение суда пока не обжаловано.

Как установил суд, деньги Елисеев перечислял своему куратору через криптовалютный счет. Полученные средства шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ, нацбатальонов и экстремистских организаций, сообщали ранее в УФСБ по Липецкой области. Изначально следователи возбудили в отношении него дело по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), обвинив мужчину в том, что он разместил две публикации антивоенного содержания. Позднее следователи ФСБ ужесточили ему обвинение, добавив более тяжкую статью УК РФ - "Госизмена" ( ст. 275). Елисеев был задержан в конце прошлого года и отправлен в СИЗО.

В начале 2023 года Феликс Елисеев был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.