Робот нанес тяжелые травмы инженеру завода Tesla в Техасе

Инцидент был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Стальной робот, предназначенный для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, нанес серьезные травмы инженеру на заводе Tesla, вонзив ему в спину и руку захватывающие устройства. Об этом сообщила газета The Daily Mail cо ссылкой на адвоката Ханну Александер, защищающую интересы сотрудников предприятия, пострадавших на производстве.

По данным издания, "два свидетеля с ужасом наблюдали, как их коллега - сотрудник Tesla спас от нападения робота окровавленного инженера, когда тот программировал работу двух других отключенных на тот моментов роботов. Манипулятор вначале прижал сотрудника к полу, а затем вонзил в спину и руку стальные когти. Находившийся рядом сотрудник нажал аварийную кнопку остановки, после этого пострадавший упал в желоб глубиной 60 см, предназначенный для сбора алюминиевого лома, и там остался кровавый след".

Инцидент, вследствие которого у жертвы осталась открытая рана на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год, поданном федеральным регулирующим органам. По утверждению Александер, это не первый случай производственных травм, о которых производитель должен по закону информировать власти. Она полагает, что компания занижает число инцидентов, чтобы получать налоговые льготы. "У нас было несколько рабочих, которые получили ранения, - приводит издание слова адвоката, - и один рабочий умер, однако данные об этих инцидентах в отчетах не приводятся".

Как сообщалось ранее, в Южной Корее робот из-за сбоя программы нанес сотруднику агропромышленного предприятия, пытавшемуся починить один из сенсоров, травмы, несовместимые с жизнью.