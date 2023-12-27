Экс-губернатора Красноярского края допросили по делу лидера фракции ЛДПР в ЗС

По версии следствия, Александр Глисков угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия и получил от него взятку в особо крупном размере

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский допрошен в качестве свидетеля по делу руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании региона Александра Глискова, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила адвокат депутата Марина Васильева.

"В период с 2 ноября, когда Александр Александрович [Глисков] был впервые заключен под стражу, были совершены следующие следственные действия, там (в ходатайстве следствия о продлении ареста - прим. ТАСС) они перечисляются и был допрошен в качестве свидетеля Толоконский", - сообщила адвокат. По ее словам, экс-губернатор был допрошен как свидетель со стороны обвинения. Толоконский был губернатором края с 2014 по 2017 год.

Центральный районный суд Красноярска 2 ноября арестовал Глискова до 31 декабря. 25 декабря арест был продлен до 31 января 2024 года.

По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2017-го Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находящегося под следствием.

Глисков родился в 1972 году, закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. В 2008-2016 годах он являлся депутатом горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года Глисков - депутат законодательного собрания края, в сентябре 2023 года баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Он набрал на выборах 11,32% голосов и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.