Дело о попытке хищения у экс-замглавы Росприроднадзора 100 млн рублей передали в суд

По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемые решили обманом завладеть деньгами Олега Митволя

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о попытке хищения более 100 млн рублей у экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, передано в Железнодорожный суд Красноярска. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о попытке хищения более 100 млн рублей у Олега Митволя. <…> Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). <…> Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Красноярск для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемые решили обманом завладеть деньгами Митволя. Они знали, что предприниматель привлекается к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств по делу о красноярском метро. "Мужчины сообщили ложную информацию о возможности повлиять на назначение судом максимально мягкого наказания за совершенное преступление через своих высокопоставленных знакомых в правоохранительных органах и структурах исполнительной власти. <…> Под видом оказания юридических услуг обвиняемые запросили 100 млн рублей. При передаче потерпевшим под контролем сотрудников правоохранительных органов аванса в размере 3 млн рублей преступная деятельность была пресечена", - пояснили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в суд Москвы передано уголовное дело о хищении 89 млн рублей с банковских счетов четырех человек, в том числе и жителей Красноярского края. По версии следствия, ранее судимый житель Белгородской области, будучи в колонии, с помощью сообщника из Екатеринбурга организовал изготовление поддельных паспортов и перевыпуск сим-карт с номерами телефонов четырех человек и получил доступ к их банковским приложениям. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, денег лишился в том числе и Митволь.

Сам Митволь арестован с июля 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Он заключил сделку со следствием и в сентябре этого года был приговорен к 4,5 года колонии по обвинению в мошенничестве. Защита обжаловала приговор.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в октябре 1995 года, его неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.