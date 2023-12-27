Жителя Ивановской области осудили на шесть лет за подготовку к поджогу военкомата

Наказание он будет отбывать в тюрьме и колонии

ТАСС, 27 декабря. Суд приговорил жителя Ивановской области к шести годам лишения свободы за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, сообщили 27 декабря в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Ему назначено наказание в виде шесть лет лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - четыре года - в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30-летний житель Ивановской области в целях дестабилизации деятельности военного комиссариата города Иванова намеревался осуществить его поджог. "Реализуя свой преступный умысел, указанный гражданин осуществил поиск соучастников и определил место совершения преступления. Однако был своевременно задержан оперативными сотрудниками УФСБ", - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины следственным подразделением УФСБ возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).