Суд отказал в аресте замглавы поселка в Хакасии по делу об обрушении горки

По версии следствия, Сергей Новоселов организовал строительство горки силами двух разнорабочих местной администрации, но не проконтролировал ход и результаты строительства

ТАСС, 27 декабря. Усть-Абаканский районный суд отказал в аресте замглавы администрации поселка Усть-Абакана Сергея Новоселова по уголовному делу об обрушении горки с детьми. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.

"27 декабря 2023 года Усть-Абаканским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя по особо важным делам <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Новоселова Сергея Александровича", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он организовал строительство горки силами двух разнорабочих местной администрации, но не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал регистрацию горки и допустил бесконтрольное ее использовании. Ранее сообщалось, что горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений. В результате обрушения горки у двух девочек зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы.

23 декабря при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии пострадали десять человек - один взрослый и девять детей. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 25 декабря Новоселов был задержан.