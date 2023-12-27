На юге Таиланда в результате наводнения погибли четыре человека

Еще трое пропали без вести, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще трое пропали без вести в результате наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, которое было вызвано проливными дождями в регионе. Об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С последствиями стихии, которая также затронула соседние с Наратхиват провинции Яла, Сонгкхла, Паттани и Сатун, столкнулись более 100 тыс. жителей. По данным местных властей, с постепенным прекращением осадков уровень воды в реках пошел на убыль, и, как ожидается, коммунальные службы смогут вскоре приступить к ликвидации последствий наводнения.

Пострадавший в результате наводнения регион находится вдали от известных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало. Наратхиват и Яла граничат с Малайзией, где местное население также столкнулось с последствиями паводков.