Жителя Омска приговорили к 15 годам за поджоги машин с символикой Z

Осужденный мужчина пояснил, что делал это для устрашения населения и прекращения специальной военной операции на Украине

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска, который в 2022 году совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z, к 15 годам заключения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания Смольянинов А. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба), и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме", - сказала Руснак.

Суд установил, что в ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей. Он был задержан с поличным сотрудниками региональных УФСБ и УМВД при попытке поджечь объект топливно-энергетического комплекса Омской области. Мужчина пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения и оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине.