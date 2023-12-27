В Ставрополе задержали владельца пекарни, где после взрыва газа пострадали семь человек

Возбуждено уголовное дело

СТАВРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали владельца пекарни в Ставрополе, в которой во время взрыва газовоздушной смеси пострадали семь человек. Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, индивидуальный предприниматель в нарушение требований действующего законодательства осуществил подключение газового оборудования в пекарне, вследствие чего 26 декабря в здании произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате трагедии пострадали несколько человек. Следователем СК России предприниматель задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в Ставрополе 26 декабря в двухэтажном здании пекарни. В результате происшествия госпитализированы семеро пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.