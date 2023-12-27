В Самарской области предотвратили теракт на железной дороге

Из жилища подозреваемого изъяли бутылки с зажигательной смесью, компьютерную технику и мобильные устройства

ТАСС, 27 декабря. Сотрудники УФСБ по Самарской области предотвратили планируемый теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемого в подготовке теракта жителя Самары задержали, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Гражданин, являясь сторонником запрещенной в Российской Федерации организации "Легион "Свобода России" (ЛСР), планировал совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Самарским районным судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области. Из его жилища изъяли бутылки с зажигательной смесью, компьютерную технику и мобильные устройства, используемые для связи с представителями ЛСР и координации действий. Подозреваемый подтвердил свои преступные намерения и причастность к террористической организации, а также сообщил, что выбирал место для планируемого преступления.