В Волгоградской области разбили посвященную депортации калмыков мемориальную доску

По словам главы Калмыкии Бату Хасикова, власти двух регионов примут меры по ее восстановлению

ЭЛИСТА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал провокацией разрушение мемориальной доски, установленной в Волгоградской области в память о депортации калмыцкого народа. Власти двух регионов примут меры по ее восстановлению, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа. Именно с этой станции 28 декабря 1943 года в регионы Сибири отправлялись эшелоны с нашими дедушкам и бабушками. Считаю данный инцидент бессмысленной провокацией, глупой попыткой посеять вражду между братскими народами Российской Федерации", - написал Хасиков.

Глава Калмыкии уточнил, что на месте происшествия сейчас работают представители силовых ведомств. Он потребовал тщательно разобраться в происшествии и строго наказать всех виновных.

"Благодарен губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову за оперативное реагирование на инцидент. Совместными усилиями мы восстановим памятную доску и примем меры для недопущения повторения кощунственных действий. Братские регионы России сражаются плечом к плечу. Мы вместе, мы победим", - добавил Хасиков.

28-29 декабря 1943 года в СССР проходила массовая депортация калмыков в Сибирь. В память об этом в 2004 году власти учредили День памяти жертв депортации калмыцкого народа. С тех пор памятные мероприятия в регионе ежегодно проходят 28 декабря.