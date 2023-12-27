Блогера Хилми Форкса приговорили к трем годам колонии за изготовление порнографии

Его взяли под стражу в зале суда

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал виновным блогера Хилми Форкса (Хилми Олейник) в изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет и приговорил его к трем годам колонии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд признал 29-летнего Олейника Хилми виновным по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в надзорном ведомстве.

В отношении Форкса возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием СМИ или интернета). Причиной стал его пост в Telegram-канале. К моменту начала расследования этот канал был удален.

Блогер признал вину, в ходе следствия и суда он был под подпиской о невыезде. Он взят под стражу в зале суда. Ему грозило наказание в виде шести лет колонии.