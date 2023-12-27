Суд наложил арест на 133,1 млн рублей "Волжского пароходства"

20 июня 2023 года в акватории Волги в результате нарушения правил безопасности теплоход повредил рабочие ворота шлюза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на 133,1 млн рублей судоходной компании "Волжское пароходство", сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Постановлением Советского районного суда города Нижнего Новгорода <…> ходатайство следователя удовлетворено, судом наложен арест на денежные средства АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", являющимся гражданским ответчиком по уголовному делу, в сумме 133 104 381 рублей", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 20 июня 2023 года в акватории Волги в результате нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта теплоход, следующий рейсом Городец - Нижний Новгород, повредил рабочие ворота шлюза. Ущерб составил 158,7 млн рублей.

В конце декабря в Советский суд города поступило ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие судоходной компании.

В суде напомнили, что в ноябре капитану судна предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).