В Киеве закроют на ремонт очередной участок ветки метро из-за проседания тоннеля

По данным издания "Экономическая правда", движение поездов не будет полностью перекрыто

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Участок синей линии метро Киева, на которой были закрыты шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будет закрыт на ремонт из-за проседания тоннеля. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью изданию "Экономическая правда".

"Проседает тоннель, будут плановые работы", - ответил он на вопрос о ситуации на участке.

Как сообщает издание со ссылкой на руководство "Киевского метрополитена", движение поездов не будет полностью перекрыто. Предположительно, на участке будет организовано поочередное челночное движение по одному тоннелю в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение по одному тоннелю, а не по двум одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", - сказал Поворозник. По его словам, при этом будут увеличены интервалы движения поездов, а власти организуют дополнительные маршруты наземного транспорта. Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на этом участке было запущено челночное курсирование поездов.

Тогда же полиция Киева сообщила, что проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Целью мероприятий в полиции назвали проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также планировалось установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.