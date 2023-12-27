В Астраханской области выявили более 8 тыс. л нелегального алкоголя

По версии следствия, житель Лиманского района вступил в сговор с неустановленными лицами с целью сбыта алкоголя другим гражданам

АСТРАХАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя. По месту жительства фигурантов было выявлено более 8 тыс. л спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Данные факты выявлены сотрудниками УФСБ и УЭП и ПК УМВД России по Астраханской области. В ходе обысков по месту жительства фигурантов установлено более 8 тыс. л алкоголя", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре житель Лиманского района Астраханской области вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью сбыта контрафактного алкоголя гражданам на территории региона. В сентябре подозреваемый сбыл участнику проверочной закупки две пластиковые бутылки со спиртным. По результатам судебно-химических и пищевых исследований данной алкогольной продукции был определен точный состав спиртосодержащей жидкости, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Аналогичный факт сбыта контрафактной алкогольной продукции выявлен в Ленинском районе города Астрахани. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовных дел продолжается, добавили в ведомстве.