В Москве задержали 12 человек за незаконный сбыт сильнодействующих лекарств

Возбуждено 28 уголовных дел

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность межэтнического преступного сообщества, участники которого осуществляли незаконный сбыт медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, через аптеки в Москве без рецепта и по завышенным ценам. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято более 1 300 флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.

"По имеющимся данным, криминальную организацию возглавляли уроженцы одного из государств Закавказья - родные брат и сестра, а также их близкая подруга. Хранение оптовых партий лекарств с целью их дальнейшего сбыта осуществлялось в арендованном помещении, используемом в качестве склада. Реализация производилась через аптечные пункты, расположенные на территории Юго-Восточного, Северного и Южного округов столицы", - сказала Волк.

По ее словам, с целью конспирации фигуранты учредили три обособленных общества с ограниченной ответственностью, которые имели лицензии на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. Финансово-хозяйственную деятельность в них осуществляли фиктивные директора. "С января по октябрь 2022 года соучастниками было реализовано не менее 500 кг лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Причем продавались они в большинстве случаев без рецептов и по значительно завышенным ценам. После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1 300 флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества", - добавила представитель ведомства.

По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации. Финансовое расследование, проведенное Росфинмониторингом, подтвердило, что соучастниками легализовано более 60 млн рублей, добытых преступным путем. Возбуждено 28 уголовных дел (ст. 234, 174.1 и 210 УК РФ). Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде.