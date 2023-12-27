Под Калининградом произошел пожар на складе с покрышками

Площадь возгорания составляет 100 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Склад с автомобильными покрышками горит под Калининградом, огнем охвачена площадь в 100 кв. м, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня около 11:40 (12:40 мск) в полицию поступило сообщение о возгорании склада с автомобильными покрышками, расположенного по улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 100 кв. м. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, отмечает пресс-служба УМВД.

В настоящее время территория оцеплена. Наряды полиции выставлены на охрану общественного порядка на месте пожара до полной его ликвидации. Устанавливаются причины возгорания.

Факт пожара подтвердили ТАСС в региональном главке МЧС, отметив, что возгорание в настоящее время локализовано.