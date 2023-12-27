Прокурор просит до семи лет колонии фигурантам дела о разжигающих ненависть стихах

Егор Штовба и Артем Камардин не признают вину

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина к шести и семи годам лишения свободы соответственно по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Тверском районном суде.

"В ходе своего выступления представитель гособвинения потребовал приговорить Штовбе к шести годам лишения свободы, а Камардина - к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде. Они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия). Вину они не признают.

В мае суд приговорил к четырем годам колонии третьего фигуранта дела Николая Дайнеко. Он признал вину и заключил сделку со следствием.

В сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин прочитал свои стихи, в которых содержались строки, признанные следствием разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР. После этого он был задержан.