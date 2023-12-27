Петар Мартич не пришел в суд на заседание о его выдворении из России

В отношении музыканта составили протокол за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сербский музыкант Петар Мартич в среду не явился в Никулинский суд Москвы на заседание, посвященное его выдворению из России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В назначенное время Мартич не явился в судебное заседание, хотя был уведомлен о нем надлежащим образом. В связи с этим заседание отложено на 10 января", - сказали в суде.

В отношении музыканта составили протокол по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). По этой норме закона Мартичу грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток с последующим выдворением из России.

Мартич родился в 1993 году в Белграде, но с 1997 года живет в России. Он создал рэп-ансамбль "прыгай киска" и панк-группу "Пасош". С 2021 года Мартич занимается сольным музыкальным проектом.