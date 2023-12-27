Воронежские следователи начали проверку после избиения ребенка в детском саду

В СМИ ранее распространилась информация, что воспитатель не смог объяснить произошедшее и уволился

ТАСС, 27 декабря. Следственное управление СК РФ по Воронежской области проводит проверку после того, как мальчик получил телесные повреждения в детском саду в одном из поселков региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователем Новоусманского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете и некоторых СМИ распространилось сообщение о том, что мальчика избили в саду, а воспитатель не смог объяснить, что произошло, и уволился из учреждения.

В рамках проверки следователи дадут объективную правовую оценку ситуации, в том числе действиям должностных лиц дошкольного учреждения, опросят родителей ребенка, сотрудников и руководство детсада. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.