В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ в 2023 году погибли 115 жителей

Еще более 300 получили ранения, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Дмитрий Кучерков

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. 115 мирных жителей погибли и более 300 получили ранения в 2023 году в результате обстрелов Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Запорожской области Дмитрий Кучерков на мероприятии, посвященном Дню спасателя.

"За 2023 год на территории области было зафиксировано 305 случаев целенаправленного применения вооруженной силы против Российской Федерации, в результате чего - 115 погибших и более 300 раненых", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, речь идет о пострадавших гражданских лицах, которые проходят по учетам МЧС России.

В ноябре в Министерстве здравоохранения Запорожской области сообщали ТАСС, что с февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 69 мирных жителей, еще 314 получили ранения различной степени тяжести.