Дело о хулиганстве возбудили после дорожного конфликта со стрельбой в Подмосковье

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после дорожного конфликта на трассе в Подмосковье, который закончился стрельбой. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу в отношении мужчины, устроившего стрельбу из охолощенного пистолета в сторону водителя на трассе М-2 "Крым", возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.

Инцидент произошел на 25-м км автодороги М-2 "Крым" 25 декабря. Между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из его участников устроил стрельбу в сторону оппонента, а потом попытался скрыться. Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали правонарушителя. Им оказался 22-летний житель города Протвино, у него изъят охолощенный пистолет. В результате инцидента пострадавших нет.

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Петрова.