СК возбудил дело на петербурженку за похищение и избиение двух школьников

По данным следствия, когда мальчики вошли в квартиру, женщина закрыла дверь, а затем избила их нунчаками, угрожала ножом, а также распылила в комнате газ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 48-летней петербурженки, которая заманила к себе домой двух школьников, избила их и удерживала около часа, угрожая ножом и распыляя в помещении газ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы, состоящей на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, по признакам преступлений, предусмотренных пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

По версии следствия, 27 декабря фигурантка пригласила двух учеников начальных классов выпить чаю и согреться к себе домой на 4-й Советской улице. Когда мальчики вошли в квартиру, женщина закрыла дверь, а затем на почве личной неприязни избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала им ножом, а также распылила в комнате газ. Школьников она удерживала в квартире около часа.

Сейчас оба мальчика находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.