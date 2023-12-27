Подозреваемая в халатности глава Кургана продолжает исполнять свои обязанности

По уголовному делу суд избрал Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий

ТАСС, 27 декабря. Глава Кургана Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Глава города Елена Ситникова находится на рабочем месте. Сегодня она передала новогодние подарки семьям погибших участников СВО", - сообщили в администрации.

Ранее суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении нее возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

26 декабря в оперативных службах сообщили ТАСС о задержании Ситниковой. В региональных СМИ появилась информация о том, что ее задержание может быть связано с природными пожарами в Кургане в 2023 году.