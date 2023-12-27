В Ульяновске застройщика ЖК "Молодежный" приговорили к четырем годам колонии

В недостроенном жилом комплексе насчитывается 1 129 обманутых дольщиков

УЛЬЯНОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил руководителя компании-застройщика недостроенного жилого комплекса "Молодежный" Андрея Сидорова к четырем годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей за мошенничество. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"27 декабря Ленинским районным судом Ульяновска Сидоров А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе суда.

Суд также оправдал Сидорова по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

По данным правительства Ульяновской области, на наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства ЖК "Молодежный" по улице Буинской. Размер возмещения определяется, исходя из стоимости на первичном рынке 1 кв. м равнозначного жилого помещения и в соответствии с отчетом независимого профессионального оценщика, привлеченного фондом. Прием необходимых документов и заявлений на возмещение начался с 25 декабря и продлится до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика.

Строительство жилого комплекса "Молодежный" на улице Буинской в Ульяновске велось компанией ООО "Максима". В 2019 году застройщика объявили банкротом. По информации директора ульяновского областного Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Дмитрия Плохих, в доме насчитывается 1 129 обманутых дольщиков.