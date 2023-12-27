Столичный СК возбудил дело после нападения иностранца на полицейского

Гражданин Узбекистана находился в комнате полиции и попытался сбежать, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за другое нарушение

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении мужчины, который напал на полицейского на станции метро "Саларьево" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Узбекистана находился в комнате полиции в вестибюле станции "Саларьево" и попытался сбежать, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за другое нарушение. Полицейский попытался остановить его, на что задержанный применил насилие. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.