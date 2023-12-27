Осужденному за попытку мошенничества челябинскому экс-депутату Толкачеву отменили приговор

Дело вернули прокурору для рассмотрения препятствий его рассмотрения судом

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор Копейского городского суда в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева, который в августе был осужден на три года по делу о попытке мошенничества при возмещении НДС на 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор Копейского городского суда в отношении Толкачева и возвратила уголовное дело прокурору для рассмотрения препятствий его рассмотрения судом", - сказали в пресс-службе.

11 августа со ссылкой на материалы областной прокуратуры сообщалось, что Толкачев был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Толкачев, будучи директором ООО ПСМО "Пирамида", являющегося единоличным исполнительным органом в ООО "Коркинский стеклотарный завод", в июле 2014 года представил в налоговый орган документы о возмещении НДС в сумме 11 940 390 рублей, уплаченного поставщиками, в том числе по мнимой сделке с ООО "Промгаз" на сумму более 1,5 млн рублей. Однако действия мужчины, направленные на хищение денег, не были доведены до конца, прошла камеральная налоговая проверка, которая вскрыла попытку махинации.