В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве ехавшей на дачу пенсионерки

Мужчина недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве пенсионерки, ехавшей на дачу, задержан в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в город Каширу пропала без вести", - говорится в сообщении.

Также в ГСУ отметили, что подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила о нападении на нее неизвестного мужчины. В областном СК добавили, что после этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа. "В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей", - сказали в ГСУ.