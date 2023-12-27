На Кубани в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на встречной полосе на автодороге в Тихорецком районе Краснодарского края, в результате на месте погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"42-летний местный житель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался со стороны города Тихорецка в сторону станицы Фастовецкой, допустил съезд на обочину попутного направления, не справился с управлением, в результате чего выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta, двигавшемся во встречном направлении, под управлением 59-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аварии, которая произошла в Тихорецком районе, на месте еще до прибытия медиков умерли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в местную центральную районную больницу.