Под Волгоградом возбудили дело после разрушения мемориальной доски о депортации калмыков

Подозреваемого уже установили

ВОЛГОГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгоградской области после разрушения мемориальной доски о депортации калмыков. Об этом сообщили в администрации Светлоярского района региона.

"Волгоградским линейным управлением МВД России на транспорте по данному факту было возбужденно уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время подозреваемый установлен, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, отрабатывается версия о возможной причастности местного жителя села Абганерово Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что мемориальную доску восстановят.

Ночью на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа.

Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал провокацией разрушение мемориальной доски, установленной в Волгоградской области в память о депортации калмыцкого народа.