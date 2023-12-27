Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову

Его осудили за взятку в размере 3,25 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осужденному за взятку в размере 3,25 млрд рублей, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил приговор в отношении Белоусова отменить и направить его дело обратно в первую инстанцию, то есть в Мосгорсуд, на новое рассмотрение в ином составе", - сказали в суде.

Ранее Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Он находился под подпиской о невыезде и не явился в суд в день оглашения приговора, поэтому наказание было назначено заочно. Сразу после оглашения приговора Белоусов был объявлен в розыск. Другому фигуранту дела - теще Белоусова Маргарите Бутаковой - был вынесен условный приговор. Она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом 500 млн рублей.

По версии обвинения, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов, являясь действующим должностным лицом, а также бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей на взаимовыгодных условиях.

Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности. Юревич скрылся и был объявлен в международный розыск.