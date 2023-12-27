Суд в Пензе 16 января начнет рассмотрение иска ГП РФ к экс-главе региона Белозерцеву

Генпрокуратура намерена взыскать с него и соответчиков в общей сложности 9,9 млрд рублей

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Пензы приступит 16 января к рассмотрению иска Генпрокуратуры России о взыскании с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и других соответчиков денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 14:00 мск 16 января", - отметила собеседница агентства.

Иск замгенпрокурора России к Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк", ООО "Биосамарфарм", ООО "Биотэк", ОАО "Фармация", ООО "Интермедфарм" об обращении имущества и денежных средств в пользу государства был подан в ноябре. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, надзорное ведомство планирует взыскать с ответчиков в общей сложности 9,9 млрд рублей, полученных незаконным путем.

Белозерцев и Шпигель являются фигурантами уголовного дела о взятках и находятся под стражей. Экс-губернатора Пензенской области обвиняют в получении взяток в особо крупном размере от владельца компании "Биотэк" Шпигеля. Также ему инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Прокуратура запросила для Белозерцева и Шпигеля наказание в виде 13 и 12 лет колонии соответственно.