ВС РФ отменил судимость, штраф, конфискацию имущества и розыск экс-депутата Белоусова

Его адвокат Людмила Айвар отметила, что кассационная инстанция Верховного суда вернула уголовное дело в отношении Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил все меры процессуального принуждения в отношении ранее осужденного на 10 лет колонии бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова: розыск, заочный арест, штраф, а также конфискацию имущества, которые были избраны ему в рамках обвинительного приговора по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Как уточнила ТАСС его адвокат Людмила Айвар, кассация также сняла с экс-депутата судимость.

"Приговор был отменен сегодня в полном объеме. Кассационной инстанцией отменены все меры процессуального принуждения: штрафы, конфискация имущества, розыск, а также мера пресечения в отношении Вадима Белоусова в виде заочного ареста. Таким образом, мой подзащитный теперь имеет статус несудимого", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, кассационная инстанция ВС РФ вернула уголовное дело в отношении Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

Ранее в пресс-службе Верховного суда ТАСС сообщили, что приговор в отношении Белоусова и Бутаковой отменен, а дело вернули в первую инстанцию, то есть в Московский городской суд, на новое рассмотрение в ином составе.